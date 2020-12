Comment respecter les mesures d'hygiène pendant votre repas de réveillon? Voici quelques conseils (vidéo)

Vous êtes autorisés à inviter une personne chez vous demain soir, deux si vous vivez seul. Comment faire pour malgré tout respecter les règles d'hygiène tout en passant une soirée détendue ?

Si, par exemple, vous êtes quatre sous le même toit, que vous invitez une cinquième personne et que vous ne voulez prendre aucun risque, voici quelques conseils. Premièrement, respectez au mieux les distances. S'il le faut, n'hésitez pas à vous installer sur une table plus grande. La distance idéale entre les convives est toujours la même, un mètre cinquante.

Gardez votre masque

Ensuite, ce n'est certainement pas la règle la plus facile à respecter mais elle est très importante, surtout si vous êtes le cinquième invité: gardez votre masque en toutes circonstances. Même à table, enlevez-le pour manger, pour boire un petit peu. Puis, dès vous recommencez à parler, remettez-le.

Chacun ses couverts et ses plats

Dès l'apéro, remplacez le traditionnel saladier de chips par des petits pots individuels. L'objectif toute la soirée est que personne ne touche les couverts et les outils des autres. Pour le repas, une personne peut prévoir les entrées et les plats de tous. Le but est de préparer des portions individuelles. Pour suivre la logique jusqu'au bout, chacun, ce soir-là, s'occupe de sa propre vaisselle. Chacun jette aussi ses propres déchets.

Aérez et lavez-vous les mains

Le plus possible durant la soirée, aérez la pièce pour assainir l'air intérieur.

Dernier conseil, évitez au maximum les rapprochements, les câlins et les embrassades, surtout avec votre personne invitée. Et puis, lavez-vous les mains le plus possible toute la soirée.