Comment rire davantage au quotidien? Exercices pratiques en direct dans le RTLINFO Bienvenue

Paul Flasse, animateur du yoga du rire et porte-parole de l’académie du rire, était l’invité du RTL INFO Bienvenue. Il répondait aux questions de notre journaliste Alix Battard.



Pourquoi rire est bon pour la santé ?



Parce que quand on rigole, on génère de l’endorphine, l’hormone du plaisir, du bonheur, du lâcher prise. Donc rire, ça nous fait du bien.



Comment notre cerveau reçoit le rire que l’on produit ?

Quand on rigole, le cerveau se dit ‘il rie’. C’est ça qui est magique avec le yoga du rire, c’est que notre cerveau n’est pas si malin que ça et on peut le bluffer (…) Quand on fait beaucoup de yoga du rire, le vrai rire vient très, très facilement.



Le cerveau ne fait pas la différence entre un rire simulé et un rire spontané ?

C’est ça. Il ne fait pas la différence.

Comment provoquer ce rire ? Vous dites que vous avez 20 ans de pratique… On doit se forcer ?



L’idée du yoga du rire, c’est qu’on doit accepter de passer par un rire volontaire pour arriver au rire vrai.

On doit le faire seul ou avec quelqu’un d’autre ?

La contagion est géniale. Tout seul devant son miroir, c’est possible. Mais effectivement, si on est en groupe, mai si on est 2, 20, 30, 500, ça marche aussi. Et la contagion est facilitée (…)

Qu’est-ce qu’on fait comme exercice ? Ça commence par quoi ?



C’est des exercices, quand on les voit de l’extérieur, on se dit ‘c’est un petit peu débile’. Mais c’est pas grave. Le ridicule ne tue pas, sinon je ne serais pas là… Par exemple, on va faire le rire du centimètre.





Y-a-t-il d’autre techniques ?

On peut faire le rire du cocktail si vous voulez…