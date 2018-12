La pluie est tombée en abondance la nuit dernière et ce matin. Elle a crée des flaques et quelques inondations. Les automobilistes ont dû redoubler de prudence ce matin. Alors, comment rouler prudemment par temps de pluie?

Ce matin, sur les routes du royaume impossible d’éviter la pluie et le vent. Les conditions climatiques rendaient la route vers le travail plus compliquée. D’énormes flaques d’eau occupent certaines sorties d’autoroutes. Conséquences, les services communaux étaient mobilisés pour déboucher les avaloirs.

Sur les boulevards et les grands axes de la capitale par exemple, difficile d’éviter les surfaces inondées. Impératif, adopter une conduite plus douce en réduisant la vitesse et en augmentant votre distance de freinage. Rouler dans les flaques augmente aussi le risque d’aquaplanage. Benoit Godart, porte-parole de Vias, conseille: "Il faut résister à la tentation de freiner. Au contraire, il faut simplement lâcher le pied de l’accélérateur et bien regarder l’endroit vers lequel vous souhaitez vous diriger et non pas l’obstacle. C’est cela le plus difficile."

Ces conditions climatiques vont se prolonger dans les prochaines heures, la prudence est donc de mise.