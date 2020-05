Comment s'habituer au masque quand on souffre de claustrophobie?

Vous êtes nombreux à nous faire part de problèmes d’angoisse, ou même de malaises parce que vous ne respirez pas bien dans votre masque. Notre journaliste Amélie Schildt a pris conseil auprès du professeur Gala chef de clinique à Saint-Luc afin d'obtenir quelques conseils pour gérer au mieux cette situation.

D’abord, évitez de le porter trop longtemps. Si c’est possible, misez sur des sorties d’une demi-heure, une heure maximum. Evitez aussi de trop parler dans votre masque. Plus vous parlez, plus vous vous sentirez essoufflé.

Le plus efficace, le masque qui vous protège le mieux, c’est le masque en tissu dans lequel on peut mettre un filtre. Mais c’est aussi le plus oppressant. Donc si vous ne le supportez vraiment pas, vous pouvez opter pour un masque plus léger, comme le masque de type chirurgical. De pharmacie de préférence. Ils sont beaucoup plus confortables mais ils vous protègent moins bien. Ils vont retenir vos gouttelettes et surtout protéger les autres, sans empêcher le virus d’entrer.

Autre option: le foulard

La troisième option, c’est le port du foulard. C’est autorisé dans les transports en commun. Mais là vous serez encore moins bien protégé, c’est moins fiable qu’un masque.

Si vraiment le port du masque est insupportable pour vous, allez-y progressivement pour vous y habituer. D’abord le masque en papier, puis le masque en tissu. Si vous êtes sujet à des malaises, contactez votre médecin.