Comment s'organisent les devoirs pendant le confinement? La technologie à la rescousse (vidéo)

Les écoles, elles aussi, doivent s’adapter. En tout cas, les enseignants sont priés de garder le lien, même virtuel, avec les enfants. Comment s’organisent alors les devoirs et les leçons en confinement?

C’est l’heure de la permanence de Romain. Deux fois par semaine, ce professeur de mathématique répond aux questions de ses élèves deuxième, troisième et quatrième année secondaire. "Je me met devant l’ordinateur, explique-t-il, et les élèves qui ont des questions me rejoignent. Ils me posent des questions, je leur réponds, que ce soit face caméra ou bien avec un tableau blanc interactif."

L’objectif: rester pédagogue malgré la distance. Romain a d’ailleurs investi dans un micro et une tablette didactique. Interdiction d’aborder de la nouvelle matière, mais la remédiation ou l’approfondissement est autorisé et se décline en plusieurs méthodes. "Je peux leur poster des exercices, je peux faire des dossiers avec des exercices sur des feuilles PDF. Je peux mettre des documents Word qu’ils peuvent compléter. Je peux aussi faire des lives avec eux, c’est à la mode."

Les étudiants du supérieur bien suivis

Dans le supérieur aussi, Audrey Deponder est professeur en soins infirmiers, elle utilise un logiciel belge, Woo Flash, basé sur les neurosciences et l’intelligence artificielle. Il communique automatiquement avec l’étudiant. "S’il se trompe, il aura ce retour d’information pour l’aiguiller et revoir sa matière."

Thomas Lenzi est le chef technique du logiciel Woo Flash, il explique comme cela fonctionne: "Ça permet au professeur de garder un lien avec l’étudiant. L’étudiant devra étudier chez, mais le professeur pourra tout de même suivre son avancement au jour le jour."

Ces nouvelles technologies restent indispensables pour garder un niveau d’étude suffisant à domicile.

