Comment se débarrasser d'un nid de guêpes? Julien en a fait son métier, voici comment il procède

Vous avez sans doute dû le constater, les guêpes sont particulièrement nombreuses cet été. En cause ? Le faible nombre de gelées durant l'hiver dernier. Que faut-il faire pour s'en débarrasser et qui pouvez-vous contacter ? Des sociétés privées se sont lancées dans ce domaine.

Fabienne, habitante de Battice (Herve), a décidé de faire intervenir un spécialiste car elle se sent envahie par les guêpes. "Il y a un gros nid dans le faux grenier, c'est gigantesque. Les guêpes, je n'aime pas. En plus, les piqûres font très très mal. Je préfère qu'elles partent."

Pas question d'éliminer par erreur des abeilles. Une fois les guêpes identifiées, Benjamin Moreau, spécialiste de la destruction de nids de guêpes, se prépare. Dans son travail, le plus important, c'est l'étanchéité. "Il faut être bien équipé, il faut bien fermer, pas d'entrée. Tout est bien "scratché". On vérifie tout à chaque fois pour être sûr de ne pas avoir de surprise." Quelques pulvérisations d'une poudre blanche devraient suffire. "C'est un neurotoxique, donc ça vient toucher la guêpe. C'est un produit de contact. La poudre va entrer dans le nid et le faire mourir."

Autrefois, ce travail était effectué quasi exclusivement par les pompiers. Aujourd'hui, plusieurs sociétés privées se sont lancées dans ce business saisonnier entre mi-juin et mi-septembre.