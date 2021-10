Comment se protéger des manipulateurs? "Utilisez un mode de communication appelé brouillard", répond Isabelle Nasare-Aga

Invitée du RTL info Bienvenue, Isabelle Nazare-Aga est venue parler de la nouvelle version du best-seller "Les manipulateurs sont parmi nous". Cette fois-ci, elle publie une version BD illustrée avec des dessins de Sophie Lambda. Elle a répondu aux questions d'Olivier Schoonejans.

Comment reconnaitre un manipulateur? Vous les repérez à 100 mètres les manipulateurs?

"On les repère plutôt quand ils s'approchent de nous, quand on dine avec eux. Mais tout le monde ne les repère pas tout de suite. Moi, mon alerte intérieure, c'est un malaise alors que je suis très à l'aise avec les personnes nouvelles. Je trouve à ce moment-là que c'est intéressant d'observer comment la personne interagit avec les autres, comment elle ne les regarde pas, comment elle prononce les choses et à ce moment-là, je peux confirmer que là il y a un risque de tomber sur une personnalité narcissique".

Comment on fait pour ne pas se faire avoir?

"C'est important d'avoir les deux dimensions. C'est-à-dire, l'effet que ca produit sur notre organisme consciemment, donc ce fameux malaise et puis, la pérennité de ce malaise fait qu'on peut commencer à se dire là il y a quelque chose d'anormal. Donc il y a aussi la façon dont on va penser, où on augmente son anxiété. La deuxième façon de faire est d'observer les comportements précis. Il vaut mieux le savoir à l'avance pour pouvoir se dire "tiens, ça me fait penser à une accumulation de descriptions de comportements, d'attitudes des manipulateurs"".

Dans votre livre, vous décrivez 30 caractéristiques des manipulateurs... Comment s'en protéger ? La règle numéro un pour vous, quelle est-elle ?

"La règle numéro, s'il n'y en a qu'une seule à prononcer, c'est fuir au plus tôt et au mieux. Si votre manipulateur ou manipulatrice est dans un couple, ça s'appelle la séparation et le divorce. Si c'est au travail, tout dépend si vous êtes dans une grosse entreprise ou si, au contraire, vous travaillez pour le fondateur qui se trouve être ce pervers narcissique. Dans ces cas-là, vous choisissez soit de changer de service si c'est possible, soit partir. Il faut éliminer le plus vite possible ce genre de personnage extrêmement toxique. Ce sont des personnes qui sont incapables d'entendre la moindre critique, même sur quelque chose de physique ou de totalement banale. Ils ne se remettent aucunement en question. Donc tout ce qui peut être thérapie de couple, vous pouvez toujours courir, ca ne fonctionne pas. La seule chose qu'on peut faire tant qu'on est en contact avec eux, que ce soit par téléphone ou en face à face, c'est d'utiliser un mode de communication qu'on appelle le brouillard. C'est à dire de rester soit neutre, soit indifférent, soit superficiel, soit humoristique. Si on est énervé, on utilise aussi l'ironie. Mais on peut faire ce qu'on appelle de la contre manipulation".

Par exemple, si quelqu'un dit: "tu as grossi". La réponse peut être : "Ben c'est gentil comme réflexion"

"Oui, ou alors "Je fais mes réserves pour l'hiver"".

Il faut avoir un peu de second degré

"Ça s'entraine. Très peu de gens ont de la répartie. Moi, il y a 25 ans, je n'en avais pas. J'ai appris à ne plus me justifier, à ne plus vouloir rétablir la vérité parce que c'est ce qu'on veut faire. Dire 'tu mens, ça n'a rien à voir', mais on s'embourbe. Ça ne sert à rien car l'autre va nous dire 'mais tu prends tout pour toi, mais qu'est-ce que tu es susceptible. On ne peut rien te dire'".

Rien que de le dire, c'est énervant parce qu'on a envie de répondre

"On va essayer d'être plus ironique qu'agressif. Le manipulateur répondra toujours à l'ironie".