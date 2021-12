Cette troupe de théâtre a fait plier le Codeco sur la fermeture des lieux culturels: "Ravi, encore fatigué"

C’est une victoire pour le monde de la culture : le conseil d’Etat suspend une partie des mesures. Un recours avait été introduit par le producteur Christophe Cornet d’Elzius. Il a été interrogé ce matin sur Bel RTL.

Pour le Conseil d'Etat, rien ne prouve que les salles de spectacle soient particulièrement dangereuses pour la santé de la population. Il a donc été décidé de suspendre l'ordre de fermeture visant le seul secteur culturel, à savoir les théâtres et les centres culturels uniquement. Christophe Cornet d’Elzius, qui avait introduit le recours se dit « ravi, encore fatigué, mais très excité de la veille ».

La compagnie Sgaranelle Production a joué hier soir la première représentation de sa revue politique « Demain, c’était mieux hier » au centre culturel d’Auderghem. Un show particulièrement excitant pour les comédiens, qui venaient d’apprendre la nouvelle. « On a pu introduire dans le spectacle en dernière minute une petite référence à cette victoire. Le public a suivi complètement, c’était un standing ovation au moment du sketch. C’était extraordinaire pour nous. » expliquait-il ce matin.

Ce spectacle était d’autant plus spécial qu’il était incertain. Sa tenue dépendant de la décision de l’aboutissement ou non du recours : « Nous avions un accord clair avec le centre culturel d’Auderghem. Les représentations pourraient être maintenus que dans l’hypothèse où le conseil d’Etat nous donnait raison »

La victoire est peu croyable pour cette troupe de théâtre : « Quand on a introduit le recours, on s’est dit que si on obtenait gain de cause, pour une petite production comme la nôtre encore inconnue, ce serait assez extraordinaire et ça permettrait aussi de faire connaitre notre spectacle. »

D'autres actions à spectre plus large ont été introduites par d'autres acteurs ces dernières heures, soit devant le Conseil d'Etat, soit en référé devant le tribunal de première instance.