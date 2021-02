Les différents gouvernements du pays ont décidé vendredi de ne pas assouplir les mesures en vigueur. Cette décision de statu quo a été motivée par les derniers chiffres des hospitalisations et des cas de contamination de Covid-19.

Mais que se passera-t-il pour l'horeca si les statistiques sont plus favorables? Elio Di Rupo, ministre-président wallon, a brièvement évoqué ce sujet durant son interview dans le RTL INFO 19H ce samedi. "Pour l'horeca, on réfléchit. On va probablement travailler en deux phases. Une phase où on ouvrirait à l'extérieur et en étant assis. Pour éviter que les gens ne soient pas les uns sur les autres. Et puis alors, un peu plus tard, à l'intérieur", a confié le socialiste.

Quant à savoir précisément quand et comment aura lieu une réouverture des cafés et restaurants, "tout va dépendre également des chiffres", a conclu Elio Di Rupo.