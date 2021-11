Comment vont s'organiser les écoles pour faire venir Saint-Nicolas malgré les mesures sanitaires?

Le casse-tête démarre ce matin dans les écoles pour essayer de faire venir Saint-Nicolas. Les nouvelles règles interdisent ses visites dans les classes, sauf pour raisons essentielles. Saint Nicolas devra donc trouver un autre moyen pour saluer les enfants sages.

Depuis une semaine, dans cette classe de troisième maternelle de Grivegnée, pas un jour sans un atelier ou un bricolage sur le thème de Saint Nicolas. Le 6 décembre approche et la tension monte. "Saint-Nicolas, il passe à l'école, je veux que ça se passe bien", lance une petite fille.

Mais cela n'est pas évident avec toutes les circulaires à respecter. "On ne peut pas mélanger des groupes classes et on doit éviter bien sûr les contacts physiques", explique Michèlle Paolini, directrice de l'école maternelle Saint-Joseph Belleflamme.

Interdiction donc d'aller sur les genoux de Saint-Nicolas ou de lui serrer la main. Dans cette école, aucune décision n'a encore été prise. Faut-il annuler sa visite ou bien organiser un cortège dans la cour de récréation en laissant les enfants en classe derrière les vitres ?

Cette année, la visite du Grand Saint s'annonce plus compliquée que jamais à cause du Covid. Il y a un an, Saint-Nicolas a souvent porté le masque, mais cette image chagrine les parents davantage que les enfants.

"Les enfants ont cette faculté de ne pas avoir en fait, ils ne font pas la différence entre un masque et pas de masque. Je pense qu'ils font avec et Saint-Nicolas avec un masque, c'est quand même toujours Saint-Nicolas", déclare Fanny Minder, institutrice.

Même masqué, même de loin, même à travers la vitre, impossible pour Saint-Nicolas de ne pas entendre et voir ce que les enfants lui ont préparé.