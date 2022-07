Comment voyager avec votre chien? Voici quelques conseils pratiques

Si vous prenez le volant pour vous rendre sur votre lieu de vacances, vous comptez peut-être emmener votre chien avec vous.

A quoi faut-il faire attention ? Quels équipements emporter ? Voici quelques recommandations.

Ce dimanche, Cirrius, qui vit à Gerpinnes, part en vacances en famille. Il y a 8 heures de route. La cage est encombrante mais essentielle. En avion, c'est une obligation, en voiture, une sécurité. "En cas d'accident, le chien ne risque pas de voler partout. Aussi bien pour lui, que pour nous, c'est mieux", souligne Edwige.

Il existe bien d'autres options pour attacher son chien. "Il y a aussi le harnais que tu fixes dans la ceinture de sécurité", ajoute Edwige.

"Il y a aussi la ceinture de sécurité. Il faut faire attention car dans certains pays, c'est devenu obligatoire, comme en Allemagne par exemple", ajoute Marjorie Notte, la gérante d'un magasin spécialisé.

Des médicaments existent par ailleurs pour adoucir le mal du transport ou apaiser le chien.

N'oubliez pas de le traiter contre les parasites comme les puces. Les vaccins doivent être en ordre. "Si on part à l'étranger, il faut le vaccin de la rage en plus, une fois tous les deux ans. Les autres vaccins, c'est une fois par an, tous les rappels", indique Brigitte la maîtresse de Jalna.

Il existe des trousses de secours pour chien, avec l'indispensable pince à tiques. Un autre gadget utile pour les voyages, la gamelle pliable avec une partie pour la boisson et une partie pour les croquettes.

En cas de fugue, une médaille avec les coordonnées du maître peut tout changer. "Il faut indiquer votre numéro avec +32 ou 0032, si vous partez par exemple en Allemagne", rappelle Marjorie Notte.

N'oubliez pas non plus les jouets pour animer les pauses sur la route, toutes les heures si possibles.