Catastrophe à la police: dans certaines villes, les commissariats ont dû fermer car tous les agents sont en quarantaine (vidéo)

La nouvelle mesure dite du "couvre-feu", décrétée dans les provinces de Brabant wallon et de Luxembourg nécessite des contrôles et donc, beaucoup de policiers mobilisés sur le terrain. Une situation qui devient problématique si ces policiers sont en quarantaine pour cause de coronavirus. C'est le cas à Libramont, notamment, où le manque d'agents se fait sentir.

Nos reporters Mathieu Langer et Pierre Morleghem se sont rendus au commissariat de Libramont pour RTLINFO. Sur place, ils ont pu constater que le parking était vide, la porte fermée et que les volets étaient baissés. En effet, tous les agents du commissariat de Libramont sont placés en quarantaine. Dix d’entre eux ont été testés positifs au coronavirus. "Chaque agent positif a eu des contacts avec d'autres et il a fallu tester la totalité du poste de Libramont et d'autres personnes qui avaient été en contact avec eux, a détaillé André Mathieu, chef de corps de la zone de police Centre Ardenne. Grosso modo, les 35 membres de Libramont étaient sur la touche".

Avec un couvre-feu imposé à la population de 1h à 6h du matin sur toute la province de Luxembourg, les zones de police voisines espèrent tenir leur nombre d’effectifs en suffisance. Les contaminations compliquent la gestion des équipes. "La corde est sur le point de lâcher, affirme Michael Collini, chef de corps de la zone de police d’Arlon. Les équipes sont soumises à rude épreuve. Déjà auparavant avec les phénomènes que l'on connaît concernant les zones de police et maintenant avec le covid en plus…".

Même constat à Etalle, les bureaux sont fermés. Là aussi, un policier est contaminé. Pour les syndicats, l’augmentation des contaminations au sein des effectifs policiers risque d’impacter leurs missions. "Comme le monde hospitalier, à force de travailler la nuit, puis de travailler le jour pour remplacer les absents qui ont été détectés positifs, les policiers et policières vont physiquement encaisser énormément dans les semaines à venir", explique Vincent Gilles, président du SLFP syndicat de police.

Heureusement, sur le terrain la nuit dernière était assez calme. "Paradoxalement, les événements ont été très peu nombreux et la population semble avoir bien respecté ces mesures", décrit André Mathieu, chef de corps de la zone de police centre Ardenne.

Les zones de police de la province luxembourgeoise s’attendent à une prise de conscience de la population, d’autant que le week-end approche et il est généralement plus animé.