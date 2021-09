Compléments alimentaires pour les enfants: pas nécessaires en cas d'alimentation équilibrée

Avec la rentrée scolaire, certains parents sont tentés de donner des vitamines et compléments alimentaires à leurs enfants pour leur donner de l’énergie. Mais sont-ils vraiment nécessaires ?

Déjà une semaine et demie que les enfants ont repris le chemin de l’école. Et avec ça, la reprise des habitudes… Certains parents ne donnent jamais de vitamines à leur progéniture. "J’estime qu’il y a suffisamment de vitamines et tous les nutriments nécessaires dans ce que je donne à mes enfants", confie une maman. Mais avec la fatigue et le mauvais temps, d'autres parents le font régulièrement, avec l'espoir que leur enfant soit encore plus en forme. "En hiver, en général, indique une autre maman. Quand l’hiver est là, ils reçoivent des complémentaires alimentaires sous forme de petites gélules toutes molles, pour être sûre qu’il n’y ait pas de lacunes, pour être sûre qu’il ne manque pas quelque chose."

"On donne des petites vitamines, des petits trucs pour enfants pour renforcer l’immunité", glisse un papa.

En réalité, seule la vitamine D présente un bénéfice pour l’enfant. On la trouve, non pas dans l’alimentation, mais grâce au soleil ! "Si on a une alimentation équilibrée, il n’y a pas de raison de supplémenter, sauf en vitamine D. Elle est indispensable à la croissance pour la solidité des os, mais aussi pour l’immunité", indique Michel Plétincx, pédiatre.

Mais encore faut-il la choisir correctement cette vitamine D… Sur 34 produits analysés par l'association Test Achats, 11 d’entre eux présentent un surdosage. "Le surdosage peut entraîner deux types de risque : à très court terme, des vomissements, des nausées, des troubles sur l’organisme. Et à plus long terme, une hypercalcémie qui peut avoir des conséquences sur la croissance mais aussi des troubles neurologiques. Tout cela appelle à la prudence, à la vigilance par rapport à l’utilisation de produit sui ne sont pas anodins", met en garde Jean-Philippe Ducart, porte-parole association Test Achats.

En cas de doute, il est recommandé de s'adresser directement à son pharmacien ou son médecin généraliste.