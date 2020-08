Coronavirus en Belgique: Bruxelles a dépassé Anvers en nombre de nouvelles infections par jour

Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 a à nouveau baissé de 15% entre le 14 et le 20 août par rapport à la période de sept jours qui précède, pour s'établir à une moyenne quotidienne de 493,3, ressort-il des derniers chiffres publiés lundi matin par Sciensano. Un recul similaire avait déjà été constaté dimanche.

"Le plus grand nombre de nouvelles infections se trouve maintenant dans la région de Bruxelles Capitale qui a dépassé Anvers en nombre de nouvelles infections par jour. À Bruxelles, il y a eu en moyenne 128 nouvelles infections par jour au cours de la semaine écoulée. C'est un nombre qui, pour la première fois, est stable. On semble arriver à un plateau", a indiqué la porte-parole Frédérique Jacobs. Avant d'ajouter: "Ce nombre est stable malgré l'augmentation des tests qui ont été réalisés à Bruxelles".

Moins de contaminations à Anvers

À Anvers, la baisse du nombre de nouvelles in fections se poursuit. 775 infections y ont été confirmées en une semaine (moyenne de 110,7, -31%) soit 346 de moins que la semaine précédente.

Le virus gagne encore du terrain dans les provinces du Hainaut (avec 43 nouveaux cas quotidiens en moyenne, +18%) et du Brabant flamand (38,4, +17%).

L'épidémie ralentit à Liège, avec 264 cas recensés sur sept jours et une moyenne quotidienne de 37,7 (-38%), au Luxembourg, avec 47 contaminations, soit 6,7 par jour (-34%), et en province du Brabant wallon. On y recensait en effet 74 cas entre le 14 et le 20 août, c'est-à-dire environ 10,6 quotidiennement (-36%).