Une semaine après l'ouverture des terrasses, les indicateurs restent au vert: "Nous n’avons que des bonnes nouvelles", annonce Yves Van Laethem

"Nous n’avons que des bonnes nouvelles à vous annoncer." C'est en ces termes rares que le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Coronavirus, Yves Van Laethem, a débuté la traditionnelle conférence de presse de ce mardi. Tous les chiffres sont au vert et "nous suivons les prévisions les plus optimistes des différents modèles", a-t-il précisé.

Ces améliorations rapides des chiffres et cette bonne nouvelle, "on la doit en grande partie à l’évolution de la campagne de vaccination", a-t-il expliqué, mais pas que : "C’est aussi la prudence maintenue de nombreux Belges. Des études nous font apparaitre que des nombreuses personnes sont encore extrêmement prudentes dans leurs contacts", précise-t-il. Ces personnes attendent d'être vaccinés avant de revoir plus de proches et "c’est indubitablement une attitude responsable et réfléchie", a-t-il estimé.

Sabine Stordeur, de la Task Force vaccination, s’est exprimée au sujet de la campagne de vaccination qui suit son cours dans notre pays. "Les bonnes nouvelles se poursuivent. Le jour de l’Ascension, nous avons franchi une nouvelle étape : le pallier de 5 millions de vaccins injectés. Actuellement, plus de 42% des citoyens de notre pays ont reçu leur première dose. Cela signifie que nous sommes à plus de la moitié de l’objectif poursuivi en termes de couverture vaccinale. Les mois de juin et juillet vont être très intenses. Car les livraisons de vaccins vont passer à la vitesse supérieure, en principe à plus d’un million de doses par semaine", a-t-elle indiqué.