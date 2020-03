Confinement coronavirus en Belgique: un numéro d'appel gratuit pour les indépendants en difficulté

Les indépendants vont être très durement touché par la période de confinement. Pour nombre d'entre eux, c'est de survie de leur activité qu'il sera questions. Les indépendant qui ont des questions sur les mesures relatives à leur statut social prises en raison du coronavirus (ex. : cotisations et prestations), peuvent contacter gratuitement le centre d'appel Corona de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Le centre d'appel est joignable gratuitement du lundi au vendredi de 8h à 20h au 0800 12 018.

Par ailleurs, pour les patrons des petites entreprises, hier, les quatre grandes banques de Belgique (BNP Paribas Fortis, ING, Belfius et CBC) se sont accordées pour diminuer la pression sur les entreprises affaiblies par l'impact économique du coronavirus, rapportent nos confrères de L'Echo. Cet accord devrait pouvoir être étendu aux plus petites banques. Ces institutions financières permettraient une suspension et un échelonnement du remboursement d'un crédit, que ce soit le remboursement du capital et celui des intérêts, pour les entreprises qui ont besoin d'air. Les banques utiliserait pour cela les mécanismes de garantie publique, explique L'Echo. Quelles entreprises auront accès à cette facilité ? Cela se décidera au cas par cas.

"On fera tout pour protéger la santé de nos citoyens. Mais on fera aussi tout pour protéger les emplois de nos citoyens" avait assuré avec fermeté le ministre des Finances, Alexander De Croo interrogé par le journaliste politique Fabrice Grosfilley sur Bel RTL lundi matin.

Le ministre avait exposé trois mesures lundi matin:

1. Report possible du paiement de taxes, impôts, cotisations sociales.

2. Chômage temporaire: cette possibilité est facilitée.

3. Solidarité des banques

Les banques doivent être solidaires des entreprises, demandait le ministre. "J'ai eu l'engagement de Febelfin (qui représente les banques de Belgique) pour que le financement soit garanti aux sociétés pour qu'elles restent en bonne santé", avait dit le ministre.

