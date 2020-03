Confinement coronavirus: le message rassurant pour les femmes enceintes de la cheffe de service aux cliniques universitaires Saint-Luc

Les procédures à appliquer par les médecins généralistes et hôpitaux ont été mises à jour vendredi dernier par l'institut de santé publique Sciensano. Il en ressort notamment que les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 mois ne sont plus considérés comme des groupes à risque, "compte tenu de l'évolution des connaissances sur le Covid-19".

Des femmes enceintes restent inquiètent suite aux mesures de confinement annoncées mardi soir. "Il faut les rassurer en leur disant qu'elles font partie des populations considérées comme urgentes. Elles peuvent venir à l'hôpital pour faire les examens indispensables. Il est clair qu'on ne va pas faire plus d'échographies que normalement mais on va assurer les soins dont elles ont besoin", a indiqué Corinne Hubinon, cheffe de service aux cliniques universitaires Saint-Luc, sur notre plateau. "L'autre bonne nouvelle est qu'on a bénéficié de l'expérience des gynécologues chinois qui nous disent que les femmes enceintes qui ont accouché et leurs enfants ont une évolution relativement rassurante par rapport à d'autres infections virales comme le SRAS ou la grippe H1N1. Donc je crois que c'est important de rassurer les femmes enceintes. Il y a aussi des protocoles qui ont été instaurés par les sociétés scientifiques et on est régulièrement en contact depuis quelques jours pour prendre en charge les femmes qui viendront accoucher", a conclu.

