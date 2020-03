Confinement en Belgique: après la sensibilisation, les sanctions, un système de perception immédiate des amendes est mis en place

Le coronavirus en Belgique entraîne la mise en application de mesures pour faire respecter la distanciation sociale. Malgré le confinement général imposé dans le pays, certains Belges continuent de se réunir. Les autorités entendent donc agir en passant plus sévèrement aux sanctions après la sensibilisation. À partir d'aujourd'hui, les services de police pourront appliquer un système de perception immédiate des amendes. Une disposition qui implique une certaine organisation.

Pour faire respecter le confinement, le gouvernement rappelle que des sanctions sont prévues. Un système de perception immédiate des amendes sera mis en place. Cela va demander à la police de modifier certaines procédures et de lever plusieurs obstacles juridiques.

Après la sensibilisation, place à la sanction : c'est le message de la Première ministre Sophie Wilmès hier soir. Les amendes seront dorénavant perçues immédiatement et ce de manière uniforme sur tout le territoire belge. "Il y a toujours des gens qui organisent des lockdown parties, selon le ministre fédéral de la Sécurité et de l'Intérieur Pieter De Crem. De temps en temps, des gens se retrouvent volontairement ou involontairement dans ce qu'on appelle des hotspots. On devra donc intervenir et c'est pour cela qu'on a proposé le système de sanction administrative territoriale d'application sur tout le territoire avec une collecte immédiate".

Parcs bondés

En effet, les parcs n'ont pas désempli ces derniers jours. Certains Belges ne respectent toujours pas les mesures prises, une difficulté pour les policiers en première ligne. "Beaucoup de gens se montrent inconscients et ne respectent pas les mesures prises au départ. Mes collègues me disent qu'il y a beaucoup de procès-verbaux qui ont dû être rédigés pour des comportements qui n'étaient pas adéquats" rapporte Thierry Belin, porte-parole du syndicat du personnel de police et de sécurité (SNPS).

Le système sera mis en place dès aujourd'hui, une adaptation est donc nécessaire. Les unités de police doivent notamment disposer de terminaux bancaires, "très compliqué pour eux dans des délais aussi rapides, selon le vice-président de la CSC services publics Stéphane Deldicque. Il y aura malgré tout encore dans certaines zones une mise en application qui sera un peu plus compliquée sur le plan technique". Une circulaire a été envoyée aux zones de police pour mettre en place cette mesure. Sans terminaux bancaires, une procédure de virement sera d'application. Certaines zones de police doivent donc s'organiser différemment.

