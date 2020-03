Confinement: la police patrouille pour faire respecter les nouvelles règles (vidéo)

Le coronavirus en Belgique a poussé le gouvernement a instauré une période de confinement qui durera jusqu'au 5 avril. Des policiers devront vérifier que les règles de confinement sont bien respectées. Notre journaliste a suivi une patrouille de police à Liège.

Des policiers réalisent des rondes un peu partout en Belgique pour vérifier le respect des nouvelles consignes en application depuis ce midi. Nos reporters accompagnent une patrouille dans le centre-ville de Liège.

"Notre rôle, c’est surtout de rassurer la population. On n’est pas là pour rajouter une dose de stress. On explique les choses. On répond surtout à beaucoup de questions de la population qui veut savoir comment ça va être appliqué, dans quelle mesure on va faire respecter les règles. On leur répond que les règles seront respectées mais qu’on le fera avec délicatesse et en répondant vraiment à leurs attentes", explique un commissaire.



Quand ces policiers tombent sur des personnes en train de parler, ils leur rappellent juste qu’ils doivent tenir les distances de sécurité prescrites par le gouvernement.

