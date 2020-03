Confinement prolongé en Belgique: y a-t-il de nouvelles restrictions sur les balades à pied ou à vélo?

Le coronavirus en Belgique nécessite le maintien du confinement pour juguler sa propagation. La période de confinement est prolongée jusqu'au 19 avril. La Première ministre Sophie Wilmès a exposé les mesures en détail. Y a-t-il de nouvelles restrictions ou précisions encadrant les activités extérieures comme le jogging, les balades à pied ou à vélo ?

Le coronavirus en Belgique nous maintiendra à la maison deux semaines de plus. Afin de limiter la propagation de Covid-19 qui n'a pas encore atteint son pic en Belgique et se prémunir ainsi d'une possible saturation des hôpitaux, le gouvernement fédéral, sur base des avis de ses experts scientifiques, a décidé de prolonger la période de confinement jusqu'au 19 avril, soit la fin des vacances de Pâques, avec une possibilité de renouvellement de deux semaines supplémentaires jusque début mai. Il n'y a pas de nouvelles mesures ou de durcissement du confinement mais par contre les infractions actuelles seront beaucoup plus réprimées, avec des perceptions immédiates d'amendes.

Après avoir exposé les décisions du Conseil National de Sécurité, la Première ministre Sophie Wilmès a répondu aux questions des journalistes.

Journaliste: Concernant la durée des sorties à l'extérieur, comme pour une activité physique ou une promenade, est-ce qu'il y a des précisions, des restrictions?

Sophie Wilmès: Nous en avons longuement parlé et nous pensons que si l'objectif à réaliser est bien clarifié, et nous disons aux personnes qu'il est très important de sortir, c'est normal, mais de grâce, quand vous sortez, essayez de vous limiter à la période la plus courte possible. Au temps vraiment nécessaire pour cette promenade ou cette activité physique. Nous ne voulons pas qu'à l'avenir les scientifiques reviennent chez nous et nous disent que des mesures encore plus strictes sont nécessaires. Plus il y a de personnes qui suivent les mesures, plus vite la situation se clarifiera et sera passée. C'est très important pour tous. Tout le monde est responsable et nous sommes convaincus que notre population est suffisamment responsable pour respecter cela avant de prendre plus de mesures ou de sanctions.

