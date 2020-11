Confinement renforcé: ce magasin a décidé d'ouvrir ce dimanche pour écouler ses stocks avant la fermeture

Ce dimanche marque le dernier jour avant le confinement en Belgique. Demain les magasins non essentiels devront fermer leurs portes. Certains commerces ont décidé d'ouvrir aujourd'hui pour tenter d'écouler leurs stocks jusqu'au dernier moment.

Il n'y a toutefois pas de cohues comme cela a pu être observé samedi dans certaines villes du pays. Ouvrir reste l'exception, le centre commercial Rive Gauche de Charleroi était fermé ce matin. À Mons, seule une enseigne de sport a décidé d'accueillir ses clients ce matin au centre commercial des Grands Prés. "On passe le temps. Sans savoir combien de temps on va être enfermer, je pense que c'est le moment où tout le monde se libère et de faire survivre notre société", explique une cliente.

La décision d'ouvrir a été prise par les gérants après les nouvelles mesures annoncées lors du comité de concertation de vendredi. Pour eux, il s'agit de destocker 90.000 pièces. Ils comprennent la controverse de cette ultime ouverture dominicale mais l'explique par le sauvetage de leur entreprise franchisée.

"Ça nous permet d'essayer de pouvoir maintenir les emplois" , déclare David Menard, l'un des gérants indépendant du magasin. "Aujourd'hui on nous dit a minima 1 mois de fermeture et si c'est plus, comment on fait pour payer les loyers, nos charges ? Ce n'est pas possible. On n'a pas une aide suffisante pour maintenir une activité. Le click & collect n'est pour l'instant pas disponible en Belgique, on va perdre 99 % de notre activité", ajoute l'autre gérant Yohan Rousseau.