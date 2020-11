Confinement "renforcé" en Belgique: les instituts de pédicure peuvent-ils rester ouverts?

La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, a décidé un "confinement plus sévère", évoquant "des mesures de la dernière chance" pour tenter de ralentir la pandémie, a annoncé vendredi le Premier ministre Alexander De Croo. =

Le comité de concertation a adopté vendredi une série de mesures qui plongent la population dans un "confinement renforcé", selon les mots du Premier ministre, Alexander De Croo. Ce sont les "mesures de la dernière chance", a-t-il averti. Elles entreront en vigueur dimanche à minuit et pour une durée de six semaines, en principe jusqu'au 13 décembre.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: voici les nouvelles mesures

Depuis ses nouvelles annonces, vous êtes nombreux à nous interroger via le bouton orange Alertez-nous. L'arrêté ministériel contenant les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus a été publié au Moniteur belge. Celui-ci précise que "les professions de contact non médicales doivent suspendre leurs activités". Cela concerne donc les instituts de pédicure non médicales, comme les instituts de manucure, de massage, de coiffure et barbiers, de tatouage et de piercing.

À l'inverse, l'arrêté stipule bien que "les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé" peuvent rester ouvertes et que "les soins à domicile pour des personnes ayant besoin d'assistance doivent pouvoir avoir lieu".

