Conflit entre contrôleurs aériens et direction de Skeyes: pas de perturbation ce vendredi

Pas de perturbation à signaler ce vendredi matin à l'aéroport de Bruxelles. Ce jeudi soir, une trentaine de vols avaient pourtant été annulés. Des lits de camp avaient été installés par l'aéroport.



Le bras de fer continue entre la direction de Skeyes et les contrôleurs du ciel. La direction a fait appel à un conciliateur social pour mettre un terme à ce conflit.



Les syndicats affirment qu'il n'y aura pas d'action durant le week-end.





"Ce sont chaque fois des actions qui sont imprévisibles"

Il s'agit du dixième jour d'action consécutif chez Skeyes, 15 au total. Cela devient de plus en plus difficile à gérer pour Brussels Airport: "C'est de plus en plus difficile pour les passagers, qui doivent subir des retards, mais aussi pour notre personnel, qui doit s'adapter, et pour les compagnies aériennes, il faut savoir que ce sont chaque fois des actions qui sont imprévisibles, donc on n'en connaît jamais l'ampleur à l'avance et on doit chaque fois se réorganiser au niveau des opérations".

Depuis le début de ce mouvement chez Skeyes, ce sont 200 vols passagers qui ont été annulés, plus des dizaines de vols cargo.