Conflit social chez Brussels Airlines: près de 600 vols impactés

Prenez vos précautions, si vous devez prendre un avion Brussels Airlines lundi ou mercredi prochain. Les pilotes vont faire grève. La compagnie s'attend à 3 vols annulés sur 4. Seule certitude: 12 liaisons seront assurées. Ces deux jours de grève devraient coûter près de 10 millions d'euros à Brussels Airlines. Au total, 60.000 passagers et près de 600 vols seront concernés.

Les délégations syndicales représentant les pilotes ont annoncé une grève pour le lundi 14 et le mercredi 16 mai en raison de l'absence d'un accord avec la direction sur l'évolution des salaires des pilotes, notamment. Le conflit social intervient à un moment délicat pour la compagnie belge qui a perdu 26 millions d'euros au cours du premier trimestre 2018. Une journée de grève engendre 4,7 millions d'euros de pertes pour la société, a-t-elle calculé. Ce chiffre intègre les compensations à verser aux passagers lésés en cas de grève, cette dernière ne pouvant pas être assimilée à un cas de force majeure. En tout, 60.000 passagers et 557 vols à destination et depuis Brussels Airport seront touchés, a annoncé la compagnie. Brussels Airlines estime que 75% des vols seront annulés.