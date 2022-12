Connaissez-vous l'arnaque du faux fournisseur d'énergie? Le SPF Intérieur met en garde contre les vols à domicile par ruse

Le SPF intérieur sensibilise le public et fournit des conseils pour se protéger contre les vols à domicile par ruse, à travers une campagne d'information lancée jeudi. Le nombre de ce type de vol est en effet en augmentation. On en comptait 4.290 victimes en 2021, ce qui représente une augmentation de 5% par rapport à 2020.

Face à ce constat, la Direction Générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur a mené en novembre une enquête auprès des conseillers en prévention des vols à travers le pays.

Environ 30% des 70 personnes interrogées ont déclaré constater une augmentation du nombre de vols par ruse dans leur zone de travail cet automne. L'administration fédérale rappelle dès lors les mesures de sécurité pour éviter ce genre de visites frauduleuses. Il faut avant tout se poser des questions sur les raisons de la présence d'une personne.

"L'attendiez-vous? Porte-t-elle un costume? Dispose-t-elle d'un véhicule de service?", liste-t-elle. Autant d'interrogations pour lesquelles toute réponse négative rend la visite suspecte. Le SPF Intérieur privilégie de ne prendre aucun risque en refusant la personne si le moindre doute subsiste.

Le site besafe.be donne tous les conseils pour se prémunir des vols par ruse. Les auteurs de vols par ruse s'adaptent souvent à l'actualité pour commettre leurs méfaits, prévient encore le SPF. Ils se présentent tantôt comme membre du personnel médical pour le Covid, tantôt comme fournisseurs d'énergie pour la crise énergétique. Ils continuent également de se faire passer pour de prétendus fournisseurs en télécommunications, en eau ou en électricité.

Les arnaques passent aussi par le téléphone et, récemment, c'est l'arnaque du faux guichetier qui se répand, selon l'administration fédérale. L'arnaqueur passe un coup de fil à la victime en lui indiquant à tort qu'elle aurait subi des transactions suspectes son compte en banque.

Une fois sur place, il profite de son faux rôle d'employé de banque pour subtiliser les données bancaires. Cela s'accompagne parfois de vols d'objets au domicile. Les vols par ruse touchent en particulier les personnes seules et les retraités, mais peuvent atteindre n'importe qui. La plupart d'entre eux ne sont même pas communiqués, souligne le SPF Intérieur, qui encourage pourtant les victimes à signaler le vol.