Connaissez-vous le batch cooking? Cette méthode redevenue tendance vous permet d'éviter le gaspillage

Que diriez-vous de manger sain, d'éviter le gaspillage tout en gagnant du temps ? Il suffit de se lancer dans le batch cooking. Qu’est-ce que c'est ? C'est la méthode qui consiste à préparer le dimanche tous les plats qui seront avalés pendant la semaine.

La pratique n'est pas neuve, mais elle séduit à nouveau des mères de famille. Le batch cooking part avant tout d’un constat. "Malheureusement, on constate que les gens sont pris dans toute une série d’activités. Ils n’ont donc plus la capacité ou le temps de réaliser des repas", indique le diététicien Serger Pieters.

Etre organisé pour bien manger, cela n’a rien de novateur. "Nos grands-parents faisaient cela et avaient pour habitude de préparer toutes les conserves pour l’hiver. Depuis quelques années, les gens se posent la question de ce qu’ils mettent dans leur assiette et c’est vrai qu’avec les crises qui s’accumulent, on se demande si on n’aurait pas la capacité de cuisiner", ajoute-t-il.

Cette organisation, Laeticia a décidé de l’adopter quand ses enfants étaient en bas âges. "Pour qu’on ait une diversité dans nos repas, je me voyais mal couper une demi pomme de terre, une demi carotte et un cube de viande par jour donc je faisais de plus grandes quantités et ils avaient un plat différent chaque jour mais qui avait été cuisiné à l’avance", explique-t-elle.

Pour ceux qui seraient tenter de suivre l’exemple, il est conseillé de surgeler vos préparations si vous ne les manger pas dans les trois jours.