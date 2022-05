Connaissez-vous le "smashed burger"? Une technique venue des Etats-Unis après une découverte hasardeuse d'un chef en cuisine

Connaissez-vous les "smashed burgers", cette nouvelle tendance en matière d'hamburger ? Des burgers écrasés dans lequel le steak haché a été pressé sur une plaque de cuisson. Cette nouvelle technique, venue des États-Unis, commence à avoir son petit succès, chez nous.

"La plancha est à 300°C. Ce qui permet de concentrer les sucs de cuisson, de garder la viande moelleuse et d'avoir un goût très différent du hamburger traditionnel" , nous explique Hugues Janssens, cuisiner.

En effet, la technique des "smashed burger" consiste à aplatir la viande à 2 bons millimètres sur une plaque de cuisson à très haute température. La viande se retrouve croustillante et juteuse. Deux buns, du cheddar, des oignons et de la sauce complètent la recette.

"Ça vient du Kentucky, aux Etats-Unis. C'est un restaurateur qui après avoir vu son employé écraser son steak haché avec une boîte de haricots s'est rendu compte que ça donnait une texture et des arômes différents à la viande. Il s'est dit que c'était une bonne idée et c'est de là qu'est né le smashed burger", explique Aurore Leloup, gérante du smash burger bar.

Ça rassemble de la street-food

À New York, c’est une institution. En Belgique, il a progressivement fait sa place jusqu'à devenir un rendez-vous hebdomadaire pour certains. "La viande est plus fine et donc plus facile à manger. C'est plus agréable", confie un jeune homme. "Y'a un côté moins écœurant. On sent plus les ingrédients autres que la viande", ajoute un autre.

Comme les autres burgers, le smashed se veut met convivial. Il faut comptez 9€ à 9.5€ pour l'acquérir, en version classique ou spéciale. "Certains peuvent trouver ça cher. Mais c'est le choix que l'on a fait de travailler avec une viande qui vient de circuits courts, d'éleveurs wallons. Ça a un coût. Ça rassemble de la street-food, c'est qualitatif et ça plaît aux gens", indique Christophe Jeghers, gérant du snack smash burgers

Autre tendance : les burgers à l’effiloché de viande. Là encore, ils sont régulièrement servis avec des potatoes pour rester dans la tradition américaine.