Connaissez-vous votre "âge numérique"? Vous pouvez le calculer via un "digital duel"

Le Service public fédéral Economie a lancé un test en ligne gratuit appelé "Digital duel" afin que les citoyens calculent leur "âge numérique" car, selon l'instance, trop peu de personnes disposent de bonnes compétences numériques. "Une lacune qui peut poser des problèmes tant dans la sphère privée que professionnelle", souligne mercredi le SPF dans un communiqué.

Le test interactif se compose de 10 défis, lors desquels le participant est confronté à des "digital natives". Il doit par exemple rechercher le plus rapidement possible sur internet la réponse à une question, démasquer de fausses informations, reconnaître un site sûr, expliquer comment réaliser des copies de sauvegarde...

Lors de ce test, le participant découvre les compétences utiles dans le monde du numérique. A la fin du test, son âge digital lui est communiqué. Une liste de formations est en outre proposée à la fin du test afin d'aider à améliorer ses connaissances en la matière. "Il s'agit d'un atout non seulement pour le travail, mais aussi dans le cadre privé, puisque les compétences numériques peuvent vraiment nous simplifier la vie", souligne la porte-parole du SPF Economie, Chantal De Pauw. En 2017, plus de la moitié des Belges ne possèdaient que des connaissances de base ou rudimentaires, selon l'Office belge de statistique Statbel. Par ailleurs, un ménage belge sur sept n'a pas internet à la maison et est par conséquent moins disposé à développer des compétences numériques.