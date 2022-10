Conseil inattendu: voici le geste qui vous aidera à mieux chauffer votre logement

Pour ne pas gaspiller le chauffage, en hiver, certains préfèrent éviter d'aérer leur habitation. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Aérer son logement, deux fois par jour, permettrait même de mieux le chauffer.

"Le conseil principal qu'on va donner, c'est d'ouvrir les fenêtres 15 minutes le matin et 15 minutes le soir, mais grand ouvert. Pas en oscillo-battant", informe d'emblée Sandrine Bladt, cheffe du service du laboratoire de chimie -pollution intérieure et santé (Bruxelles Environnement.

Aérer, un geste de tous les jours. Le but: renouveler l'air rapidement, agir sur la pollution dans la maison et ce n'est pas tout. "Ca va permettre de renouveler, de diluer ces polluants dans l'air intérieur et également de diminuer l'humidité ambiante pour pouvoir chauffer après son logement plus facilement", poursuit Sandrine Bladt. En effet, un air plus sec et plus facile à réchauffer. Aérer 15 minutes ne fera perdre que quelques degrés à l'habitation. Bref, tout laisser fermer est un mauvais calcul.

La meilleure façon de la faire sortir, c'est en ouvrant la fenêtre

Même sans faire de sport, l'être humain dégage de l'humidité en respirant, en transpirant. Il y a aussi la cuisine ou la douche. Une famille produit ainsi 10 à 12 litres de vapeur d'eau par jour en moyenne. "Il est important de comprendre que cette humidité doit sortir. La meilleure façon de la faire sortir, c'est en ouvrant la fenêtre. Vous verrez qu'après vous arriverez à chauffer d'autant mieux parce que les murs n'auront pas été refroidis. On n'aura pas de phénomène de condensation avec le risque un beau jour d'avoir des moisissures qui sont vraiment néfastes pour la santé", conclut Sandrine Bladt.

Lors des périodes d'aération, mieux vaut couper le chauffage. En ville, il est conseillé d'effectuer ces opérations en dehors des heures de pointe pour éviter de faire entrer des polluants.