Conseil National de Sécurité ce mercredi: vers une Belgique DÉCONFINÉE, à quelques exceptions près…

Le Conseil National de Sécurité se réunira ce mercredi dès 09h00 du matin. L'objectif sera de déterminer les modalités de la mise en œuvre de la phase 3 du déconfinement, prévue à partir de lundi prochain, le 8 juin. La réouverture des établissements horeca sera notamment abordée, ainsi que le tourisme ou encore l'élargissement des contacts privés.

Un nouveau conseil national de sécurité a lieu ce mercredi matin, 9h, au Palais d’Egmont à Bruxelles. Parmi les enjeux de cette réunion : la poursuite de la stratégie de déconfinement dans notre pays : contacts avec les proches, activités horeca (bars, restaurants,..), tourisme, culture, frontières,…

Pour rappel, le Conseil national de sécurité regroupe tous les chefs des gouvernements belges (fédéral, régions, communautés), les Vice-Premiers ministres fédéraux, les ministres des transports, de l’intérieur, de la santé,…. Mais aussi les experts du Risk Management Group.

Changement de philosophie

On inverse la logique, par rapport aux derniers conseils nationaux de sécurité : au lieu d’annoncer les secteurs qui peuvent reprendre leur activité les uns après les autres, les responsables politiques devraient annoncer que tout est autorisé, à quelques exceptions près (une quinzaine d’activités seraient toujours à risques ou interdits).

Ce changement de philosophie permettrait de livrer un message plus clair, plus simple, plus accessible, à la population.

Vie sociale

On ne limitera plus les contacts des Belges à 4 proches : le principe de l’élargissement des contacts sociaux est acquis.

Par contre, ce matin, la formule pour élargir ces rapports sociaux reste à trancher. Ces derniers jours, l’épidémiologiste Marius Glibert a parlé de sortir de la logique de nombre. Mais selon nos informations, la piste d’un élargissement à environ 10 personnes est également sur la table.

Depuis le début de la stratégie de déconfinement, l’autorisation de nouveaux contacts sociaux est souvent la mesure qui suscite le plus de débats, au sein du conseil de sécurité. Le 13 mai, les ministres avaient discuté longuement de 4 ou 5 formules différentes, avant d’opter pour l’autorisation de recevoir la visite de 4 proches.

Culture

Quelles activités culturelles et artistiques seront à nouveau autorisées, et dans quel ordre, pour cet été ? A huis clos, en public, ou avec une assistance limitée ? C’est l’un des enjeux majeurs de cette réunion.

Les communautés (Flandre, Germanophone et Wallonie-Bruxelles) ont envoyé un calendrier de déconfinement aux experts le 17 mai. Ce calendrier a été amendé plusieurs fois, jusqu’hier matin.

Bars et restaurants

Les bars et restaurants attendent une date de réouverture. Celle du 8 juin est toujours évoquée. Dans un premier temps, il y a un mois, la Première Ministre avait annoncé la possibilité d’ouvrir les restos avant les bars. Tout serait finalement rouvert en même temps.

Quelques mesures de prudence ont fait l’objet d’un accord entre représentants du secteur (syndicats et fédérations) et validées par le gouvernement fédéral : fermeture à minuit, pas de service au comptoir, distance entre les tables, pas de menus individuels, la réservation obligatoire dans les restaurants et… le fait de prendre les coordonnées d’une personne à table pour les bars.

D’autres modalités restent à trancher : fixer un nombre maximal de convive à une même table, le port du masque pour le personnel, etc…

Tourisme

Le CNS va annoncer une date de déconfinement, pour les secteurs suivants :

l’hébergement de vacances (gites, chambres d’hôtes, location de courte durée comme les campings, bungalows, appartements,…)

les parcs à « sensation », les grottes et cavernes

les activités thermales, saunas,…

les sociétés de transport touristique (autocaristes,…)

Rappelons que 60% du secteur est déjà déconfiné: musées, zoos, résidences secondaires, hôtels, etc

Ouverture des frontières

Nos déplacements à l’étranger seraient autorisés sans conditions, à partir du 15 juin, dans tous les pays dont les frontières sont ouvertes à cette date. L’Espagne a prévu d’ouvrir ses frontières au 1er juillet, les Belges ne pourraient donc pas s’y rendre avant cette date