Conseil national de sécurité: tout ce qui change

L'épidémie de coronavirus connaît un regain d'activité depuis plusieurs semaines en Belgique. Le nombre de nouvelles contaminations est en hausse. Afin d'enrayer cette tendance, le Conseil National de Sécurité a décidé aujourd'hui de mesures restrictives, notamment un passage de la bulle de contact à 5 personnes et une diminution de moitié du nombre de participants aux événements.

Le Conseil national de sécurité (CNS) a terminé sa réunion destinée appliquer des restrictions supplémentaires pour enrayer la progression des nouveaux cas observée depuis plusieurs semaines.

L'objectif est très clair: éviter un reconfinement généralisé et éviter de mettre en danger la rentrée

"La situation épidémiologique en Belgique évolue rapidement. Et nous la suivons pas à pas", a commencé par déclarer Sophie Wilmès dans une conférence de presse débutée à 15h45. "La situation en Belgique n'est pas unique en Europe et d'autres pays européens connaissent le même problème", a-t-elle précisé. "L'objectif est très clair: éviter un reconfinement généralisé et éviter de mettre en danger la rentrée scolaire de septembre", a-t-elle dit. "Nous avons de sérieuses inquiétudes par rapport à des cas particuliers comme à Anvers qui vit un embrasement épidémique important", a-t-elle constaté encore. "Enfin, il semble que la charge virale du virus chez certaines personnes contaminées serait plus importante que l'accoutumée, ce qui signifie que ces personnes sont beaucoup plus contagieuses", a conclu la Première ministre quant aux raisons qui ont soutenu la décision de prendre de nouvelles restrictions, cinq jours à peine après le Conseil National de Sécurité précédent.

LES NOUVELLES MESURES