Conseil national de sécurité: tout ce qui change

L'épidémie de coronavirus connaît un regain d'activité depuis plusieurs semaines en Belgique. Le nombre de nouvelles contaminations est en hausse. Afin d'enrayer cette tendance, le Conseil National de Sécurité a décidé aujourd'hui de mesures restrictives, notamment un passage de la bulle de contact à 5 personnes et une diminution de moitié du nombre de participants aux événements.

Le Conseil national de sécurité (CNS) a terminé sa réunion destinée appliquer des restrictions supplémentaires pour enrayer la progression des nouveaux cas observée depuis plusieurs semaines. "La situation épidémiologique en Belgique évolue rapidement. Et nous la suivons pas à pas", a commencé par déclarer Sophie Wilmès dans une conférence de presse débutée à 15h45. "La situation en Belgique n'est pas unique en Europe et d'autres pays européens connaissent le même problème", a-t-elle précisé. "Nous voulons éviter un reconfinement généralisé et protéger la rentrée scolaire", a-t-elle dit. "Anvers connait un embrasement de l'épidémie", a-t-elle constaté encore.





LES NOUVELLES MESURES

1. Bulle sociale réduite à 5

À partir du mercredi 29 juillet et pour 1 mois, la bulle sociale est réduite à 5. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés. Ces personnes sont des personnes extérieures au foyer.

2. Nombre de participants à un événement réduit de moitié

- 200 à l'extérieur et 100 à l'intérieur

Et si le bourgmestre estime qu'il y a un risque, il faut supprimer l'événement

3. Télétravail fortement recommandé

4. Magasins: faire ses courses seuls ou accompagnés d'un enfant et pour une durée de 30 minutes

5. Mesure de trajets gratuit en train reportée en septembre