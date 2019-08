Pour certains, c'est pile le bon moment de changer de contrat d'énergies: les conseils pour faire des économies

C'est peut-être pour vous le moment de changer de contrat d'énergies en électricité et gaz pour faire quelques économies. Ceux qui ont souscrit leur contrat actuel entre juin 2018 et décembre 2018 sont particulièrement ciblés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont signé à une période de flambée des prix. Depuis lors, les tarifs ont baissé. Ces clients auront donc un contrat bien plus avantageux maintenant soit en changeant de contrat chez leur fournisseur, soit en changeant de fournisseur.



Si vous disposez d'un contrat à prix variables, c'est peut-être aussi le moment de penser à prendre un contrat à prix fixe, vu que les tarifs sont plus faibles pour l'instant.



Enfin, si votre contrat est "dormant", c'est-à-dire qu'il n'est plus commercialisé, il peut être intéressant de voir l'offre qui est proposée actuellement sur le marché.





Les conseils de l'expert



Nous avons contacté Damien Ernst, professeur spécialiste de l'énergie à l'Université de Liège. D'après lui, l'idéal dans la plupart des cas serait de prendre un contrat à prix fixe et de comparer les prix des fournisseurs tous les six mois ou tous les ans. De cette façon, vous profiterez des prix bas d'aujourd'hui, mais vous pourrez encore réaliser des économies si de meilleures offres se présentent.



Au moment de comparer les différentes offres, n'oubliez pas de prendre en compte tous les éléments qui composent votre facture. Il y a non seulement le prix de l'énergie, mais aussi les taxes, les coûts de réseau qui varient selon les régions, etc.





Indemnité de rupture: c'est interdit!



Enfin, certains fournisseurs peuvent être tentés de vous réclamer ce qu'ils appellent une "redevance annuelle". C'est une sorte d'indemnité de rupture déguisée.



Si vous changez de contrat, certains fournisseurs vont vous facturer ce montant pour la totalité de l'année, même si vous n'avez consommé que durant une certaine période (par exemple deux mois). D'autres vont facturer en fonction des mois réels où vous avez consommé.



Sachez tout simplement que l'indemnité de rupture n'est pas autorisée par la loi. Si un distributeur essaie de vous la faire payer, vous pouvez lui signaler. S'il persiste, vous pouvez contacter le Service de médiation de l'énergie.





Comment changer de contrat?



Le premier pas pour changer de contrat d'énergies est de comparer les prix. Il existe pour cela plusieurs outils sur internet:

Si vous choisissez un contrat chez un autre fournisseur d'énergies, il vous suffit de lui communiquer votre numéro de compteur. Si vous restez chez le même fournisseur, vous devez simplement lui indiquer quel contrat vous souhaitez désormais souscrire.