Contrôlé par la police avec un véhicule recalé au contrôle technique, il tente TOUT: "Non, mais je ne roule pas avec la voiture" (vidéo)

Ce mardi soir, dans le magazine Enquêtes, la police contrôle un conducteur. Ce dernier roule avec une carte rouge, ce qui n'arrange pas les choses, car ce certificat, à validité limitée à 15 jours, est délivré lorsqu'un véhicule présente une ou plusieurs défaillances. En cas de carte rouge, il faut donc repasser le contrôle technique, ce qui, visiblement, n'a pas été le cas de cet homme.



Mais l'homme pris sur le fait affirme ne jamais rouler avec ce véhicule habituellement. "Non, mais je ne roule pas avec la voiture", a tenté l'automobiliste. Il a ensuite expliqué que ce jour-là était une exception, mais qu'habituellement, il se déplaçait avec la voiture de sa soeur.



"Donc, aujourd'hui, vous roulez avec et malheureusement, on vous arrête", a répondu le policier. Ce dernier a ensuite procédé à des vérifications. En comparant le nombre de kilomètres du véhicule, il a constaté que depuis la carte rouge du contrôle technique, la voiture avait parcouru 3000 kilomètres.



"Monsieur me dit ne jamais circuler avec ce véhicule sauf aujourd'hui. Donc j'ai regardé les kilomètres qui sont indiqués sur la carte rouge du contrôle technique qui a été délivrée il y a quelques mois et je regarde les kilomètres au niveau de ce compteur et il y a quand même 3000 kilomètres. Donc, à mon avis, il faut tourner le véhicule sur un banc d'essai dans son garage parce que 3000 kilomètres et ne sortir qu'aujourd'hui, il y a un gros problème. Ou alors peut-être qu'il pense que je vais gober ça", a lancé le policier.



L'agent s'est ensuite adressé à l'automobiliste. "Je vous informe quand même que pour un véhicule qui ne sort qu'aujourd'hui vous avez 3000 kilomètres qui ont été effectués entre le passage et aujourd'hui. Alors, à mon avis, il faudra aller vérifier, il y a sûrement quelqu'un qui roule avec votre véhicule pendant la nuit. Je ne sais pas pour qui vous me prenez, mais 3000 kilomètres aujourd'hui, vous êtes un champion".





