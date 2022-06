Contrôle technique: ne tardez pas à prendre rendez-vous, les retards sont sanctionnés par des amendes

Depuis la crise du coronavirus, il n’est plus possible de passer le contrôle technique de sa voiture sans prendre rendez-vous. Forcément, les délais d’attente se font longs et il est nécessaire de s’y prendre bien à l’avance. À Bruxelles, il faut entre une à deux semaines avant d’avoir un rendez-vous, en Wallonie, ce délai peut être plus élevé encore.

"Le mieux est de garder un œil sur la date de validité [du certificat de contrôle technique] et de ne pas forcément attendre d’avoir sa convocation. On peut tout à fait pendre les devants et s’inscrire sur le site sans avoir sa convocation", explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

L’enjeu est réel, au-delà de l’aspect sécurité, les retards sont sanctionnés d’une amende par les centres de contrôle technique, mais aussi par la police. Le retour vers une forme de contrôle sans rendez-vous est en discussion en Wallonie et à Bruxelles.