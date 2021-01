Contrôles sur les routes au retour des vacances: voici ce qui attire l'oeil des policiers

Pour s'assurer que les Belges de retour de vacances se plient aux nouvelles mesures, la police multiplie les contrôles. C'était le cas notamment dans le sud de la province de Luxembourg ce samedi: 130 personnes ont été contrôlées ce midi. 6 procès-verbaux ont été dressés.

Nous sommes au Sud de la province du Luxembourg, proche de la frontière française, sur la E411. La police a mené des contrôles toute la journée ce samedi.

Contrôle surprise notamment pour une famille de retour de la montagne interrogée par notre équipe de reporters. Tout le monde a rempli le formulaire de voyage, pas de contravention. En revanche, un rappel de quarantaine obligatoire de la police qui n’arrange personne. "Je trouve cela un peu embêtant. Je ne vois pas ce qui a de dangereux à aller à l'air à la montagne à 4 alors que des enfants, eux, ont été dans des galeries (commerçantes) et iront à l'école. Nous, on a été en pleine nature et les enfants n'iront pas à l'école", peste le père de la famille contrôlée.

Quelques instants plus tard, une autre famille est contrôlée. Elle est allée faire de la raquette en France. Malheureusement, elle n’a pas rempli son document de retour. Conséquence, un voyage un peu plus cher que prévu. Une amende de 250 euros en transaction immédiate a été infligée et l'obligation de remplir le formulaire PLF.

Des éléments traîtres

Au total, 130 personnes ont été contrôlées sur l’ensemble de la journée, six ont été verbalisés, dans ce point de contrôle. Chaque véhicule était choisi de manière aléatoire, mais la police restait attentive à certains indices. Christophe Brück, directeur des opérations de la police de la route, en dit plus: "Par exemple, un coffre de toit, des bagages placés sur la partie arrière du véhicule ou bien carrément des camping-cars." Des éléments qui attirent donc l'oeil des policiers de la route lors des contrôles routiers en ce moment.

80% des vacanciers contrôlés revenaient d’un séjour en montagne. Le prochain dispositif de contrôle routier est prévu dès demain, soit ce dimanche 3 janvier.

