Coronavirus en Belgique: quelles sont les mesures prises par la SNCB pour les abonnements de train ?

Le coronavirus en Belgique a poussé de nombreux voyageurs à ne plus prendre le train afin de réduire le risque de contamination. Avec des trains en grand partie inoccupés et de nombreux absents parmi le personnel, la SNCB a elle-même réduit son offre. Payant un abonnement dont ils ne jouissent pas, de nombreux navetteurs comme Aurore, attendent un geste de la compagnie des chemins de fer.

"Je ne pense pas être la seule dans le cas. Quelles sont les mesures prises par la SNCB pour les abonnements de train ? Nous sommes énormément à ne plus prendre le train à cause de ce confinement. Et nos abonnement ne sont ni reportés ni remboursés par la SNCB. Pourquoi ?", questionnait Aurore il y a quelques jours via le bouton orange Alertez-nous. Et effectivement, elle n'était pas la seule usagère à nous soumettre cette question.

Nous avons relayé cette demande de plusieurs navetteurs à la société des chemins de fer. Actuellement, celle-ci n'a pris aucune décision et attend la fin de la crise pour examiner ce qui pourra être fait pour les voyageurs. La société publique précise que les sociétés de transport en commun régionales (TEC, STIB et De Lijn) sont alignées sur la même position. "Avec elles et les autorités compétentes, nous examinerons ce que nous pourrons faire pour nos voyageurs à la fin de la crise, lorsque son impact sera plus clair", informe la porte-parole Elisa Roux ajoutant que la SNCB voulait répondre à la demande "de manière réaliste et implémentable."