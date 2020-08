Coronavirus: pourquoi les nouvelles mesures sont prises pour TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE?

La Première ministre a répondu à la question d'un journaliste qui demandait la raison pour laquelle les mesures étaient prises pour l'entièreté du mois de septembre.

"Le coronavirus circule toujours. Il risque d'y avoir une influence de la rentrée des classes et les retours de vacances sur le nombre de contaminations. Nous devrons voir l'évolution de la situation épidémiologique pendant ce mois", a répondu la cheffe de l'État.

"Les experts accompagnés de psychologues et d'acteurs du terrain devront aussi travailler pendant ce mois pour établir des règles durables. La population a besoin de se projeter dans l'avenir, de savoir 'qu'est-ce qui va se passer dans x temps' ? On sait que cette épidémie, ce n'est pas 3 ou 6 mois, c'est probablement plus. On doit trouver ce juste équilibre entre les libertés qui nous sont chères et la situation épidémiologique", a encore expliqué Sophie Wilmès.

"On lit beaucoup dans la presse 'Qui a gagné entre politiques est experts ?' Ce n'est pas à la hauteur de la situation, les seuls qui doivent gagner sont les gens", a dit la Première ministre.