Cora rappelle des merguez ET des mini blinis pour cause de salmonelle et listeria

La chaîne d'hypermarchés Cora a décidé, en accord avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), de rappeler les "BQ 6 Merguez de volaille" de la marque Reghalal ainsi que des "Mini blinis cocktail Cora x16" car la présence de salmonelle thypimurium a été détecté dans le premier produit et celle de listeria monocytogenes dans le second, indique jeudi l'enseigne dans un communiqué.



Il est demandé aux clients qui ont acheté ces produits de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente, où ils leur seront remboursés. Les merguez de volaille concernées peuvent être consommées jusqu'au 12 novembre 2018 et portent le numéro de lot 0348497640. Le produit a été distribué via le supermarché Cora d'Anderlecht.

Cora invite les personnes qui ont consommé le produit et qui présenteraient des troubles gastro-intestinaux, diarrhée, vomissements ou douleurs abdominales à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. En ce qui concerne l'autre produit à risque, les "Mini blinis cocktail Cora x16", il s'agit du numéro de lot 183451 avec pour date limite de consommation le 19 novembre 2018. L'aliment a été distribué via les supermarchés Cora et Match. Cora conseille aux personnes qui ont consommé le produit et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, de consulter leur médecin.

Les femmes enceintes, les personnes âgées et immunodéprimées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. Entre-temps, les produits ont été retiré des rayons de tous les magasins et une affiche 'Rappel client" est affichée dans les points de vente de l'enseigne. Les clients souhaitant un renseignement complémentaire peuvent s'adresser au service Qualité de l'entreprise au numéro 071/34.89.35 ou par mail à l'adresse alertes-retraits@cora.be.