Cora rappelle des Tortellini pour cause de présence potentielle de filaments de métal

Cora rappelle des Lunch box Tortellini 4 Fromages (360 grammes) de la marque Lustucru pour cause de présence potentielle de filaments de métal, a indiqué lundi l'entreprise dans un communiqué.

Les lots concernés commencent par C1840, C1850, C1900, C1910 et C1930, avec date limite d'utilisation optimale les 1er, 2, 7, 8 et 10 août 2018. Les clients qui ont acheté ce produit sont priés de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente, où ils leur seront remboursés. Entre-temps, le produit a été retiré des rayons de tous les magasins. Tout client souhaitant un renseignement complémentaire peut s'adresser au service qualité via le 071/34.89.35 ou l'adresse alertes-retraits@cora.be.