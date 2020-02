Coronavirus: 110 Belges placés "sous contrôle sanitaire" dans un hôtel à Tenerife

Un voyageur italien séjournant dans l’hôtel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife a contracté le coronavirus, a indiqué ce matin le tour-opérateur TUI. 110 Belges voyageant avec le tour-opérateur séjournent actuellement dans ce même hôtel. Selon TUI, l'hôtel a été mis en quarantaine par les autorités locales pour une période de 15 jours. Ce qu'une porte-parole des autorités régionales de l'archipel a démenti à la mi-journée. "Des centaines de clients sont placés sous contrôle sanitaire", a indiqué à l'AFP une porte-parole. Les vacanciers ne peuvent donc quitter l'hôtel. Mais "le degré de surveillance sera déterminé pendant la journée, mais aucune mesure de quarantaine n'a encore été prise, il n'est pas question de quarantaine" à proprement parler pour le moment, a-t-elle souligné.

TUI déclare être en contact avec les autorités de l'île ainsi que la direction de la chaîne d'hôtels pour pouvoir fournir de plus amples informations aux 110 Belges coincés sur place. Concernant les futurs vacanciers, le tour-opérateur a annoncé faire le nécessaire pour informer le plus rapidement possible ceux qui devaient loger dans cet hôtel dans les prochains jour et leur proposer une solution de remplacement.

Enfin, la porte-parole de TUI explique encore que la quarantaine ne concerne que cet hôtel précis et non une région plus large de l'île.

Le possible cas concerne un vacancier italien dont le premier test de dépistage effectué lundi à Tenerife s'est révélé positif, a annoncé le ministère espagnol de la Santé dans la nuit de lundi à mardi. Pour confirmer ce cas, les autorités sont à présent dans l'attente des résultats d'un second test, qui pourraient être connus "dans l'après-midi ou en soirée", a indiqué la porte-parole des autorités régionales. L'Italien a "été placé à l'isolement sous contrôle sanitaire", selon le gouvernement régional.



El Diario de Avisos, un journal de Tenerife, écrit qu'il séjournait à l'hôtel avec sa femme depuis une semaine. Originaire de la région italienne de Lombardie, il serait actuellement en isolement dans un hôpital et sa situation évoluerait favorablement. Il a consulté un médecin lundi parce qu'il avait de la fièvre et se sentait mal. Un client britannique de l'hôtel a déclaré à l'agende de presse française AFP que les clients de l'hôtel ont reçu un communiqué glissé sous la porte de leur chambre pour leur annoncer que l'hôtel était fermé et qu'ils devaient rester dans leur chambre. Si ce cas de coronavirus était confirmé, il s'agirait du troisième cas en Espagne: deux premiers cas de contamination avaient été confirmés les 31 janvier et 9 février, mais ces personnes sont désormais guéries.