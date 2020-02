Suspicion de coronavirus à Lodelinsart: fausse alerte, l'homme n'a pas la maladie

Ce mardi matin, nos journalistes ont assisté, dans le cadre d'un reportage télévisé, à un exercice de simulation de cas de coronavirus. Celui-ci s'est tenu à l'hôpital Marie-Curie à Lodelinsart. Pour les besoins de notre tournage, un patient fictif a été pris en charge. Le but: se rendre compte du dispositif mis en place lorsqu'un cas se présente.

Or, en plein exercice de simulation, un patient présentant tous les signes de l'épidémie, s'est présenté à l'hôpital. Il a été immédiatement pris en charge par le personnel hospitalier. Pour des raisons de sécurité évidentes, nous avons dû interrompre notre tournage.

Un état fébrile accompagné de toux

Le patient est un jeune homme qui travaille dans une entreprise de livraison de colis. Selon nos informations, il a été en contact avec des collègues chinois dans le cadre de son travail. Il s'est présenté avec de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires. Après examen, les médecins ont finalement conclu que le jeune homme n'était pas atteint de la maladie. Il ne souffre pas du coronavirus mais d'un simple état grippal, annonce Frédéric Dubois, directeur de la communication à l'Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC).

L'établissement hospitalier avait déclenché mardi matin le protocole prévu pour les cas d'infection potentielle au coronavirus car le patient, dans un état fébrile accompagné de toux, a récemment été en contact avec des collègues de nationalité chinoise qui effectuent régulièrement des allers-retours vers la Chine.

L’équipe médicale en tenue de protection étanche, a procédé à l’anamnèse. Celle-ci a rapidement pu écarter l’infection au coronavirus, le patient n’ayant eu aucun contact avec des humains potentiellement infectés. Les trois frottis, effectués en cas de suspicion n’ont pas été nécessaire et l’isolement a rapidement été levé.

Un premier cas en Belgique

Un premier cas de coronavirus avait été détecté en Belgique le 4 février dernier. Âgé de 54 ans, ce Belge a été mis en quarantaine à l’hôpital Saint Pierre à Bruxelles et est originaire de Flandre occidentale. Celui qui répond au nom de Philip se sent bien et ne présente pourtant aucun symptôme. Ce sont des analyses de son sang qui ont permis de détecter la maladie.

Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a en effet franchi mardi la barre des 1.000 morts et pour l'OMS, qui a dépêché une mission d'experts en Chine, le nombre croissant de cas de transmission hors de ce pays pourrait augurer d'une plus grande propagation de l'épidémie à travers le monde.