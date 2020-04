Coronavirus: 3 millions débloqués en Belgique pour la recherche contre le Covid-19

Le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) débloque des moyens pour faire avancer la recherche contre le Covid-19. Sa secrétaire générale Véronique Halloin était invitée sur le plateau du RTL INFO 13 heures. Elle explique les projets de recherche qui pourront être soutenues grâce aux 3 millions d'euros débloqués. "L'objectif est principalement une meilleure compréhension du virus, de la maladie qu'il provoque, de sa propagation, du diagnostic et des traitements".

"Les 3 millions d'euros correspondent à des dons privés faits par testament au FNRS. On va dans un premier temps financer des crédits urgents de recherche pour des chercheurs qui ont déjà démarré des travaux sur le coronavirus ou sont sur le point de le faire et puis ensuite des projets exceptionnels de recherche qui pourront se greffer sur des projets déjà en cours dans des laboratoires, des universités et des hôpitaux " précise-t-elle. Le FNRS espère ainsi financer une trentaine de projets

Vers la création d'un vaccin ?

Concernant la possibilité de mise en place d'un vaccin, Véronique Halloin rappelle qu'il faut rester prudents : "On ne met un vaccin sur le marché en quelques semaines voire quelques mois. Donc il faut se méfier des effets d'annonce. L'agence européenne des médicaments vient d'annoncer qu'il faudrait vraisemblablement au moins un an avant qu'un vaccin soit disponible pour une utilisation généralisée".

Une douzaine de développeurs de vaccins dédiés aux Covid-19 existent actuellement en Europe selon la secrétaire générale du FNRS. "Deux sont déjà en cours d'essai sur des volontaires sains. Il y a donc en Europe une grande activité de recherche, nos chercheurs y contribuent vraiment activement et on veut les aider encore davantage".