Coronavirus: voici où en est la vaccination en Belgique

A la date du 7 mai, 35% des personnes âgées de 18 à 64 ans souffrant de comorbidités avaient reçu une première dose de vaccin, selon les chiffres communiqués samedi par la task force vaccination (groupe de travail vaccination). Au total, quelque 1,48 million de patients sont répertoriés dans cette catégorie via l'agence intermutualiste, les médecins généralistes et les spécialistes pour les affections rares.

Par ailleurs, 10.000 femmes enceintes ont également été invitées à se faire vacciner depuis le 4 mai, soit 20% des femmes qui devraient accoucher d'ici la fin de cette année, a souligné la task force.

Livraisons de vaccins à la Belgique: les prévisions

Le groupe de travail a en outre refait le point sur les livraisons attendues en Belgique d'ici la fin du mois de juin. Quelque 4,756 millions de doses de Pfizer-BioNTech sont ainsi annoncées, avec plus de 733.000 doses par semaine dès la fin du mois de mai. La Belgique devrait également recevoir 636.000 doses du vaccin Moderna. Quant à Astra Zeneca, ses livraisons ne sont prévues que jusqu'au 24 mai (530.400 doses annoncées), Johnson&Johnson arrêtant ses prévisions à la semaine prochaine (36.000 doses).

36% des adultes ont reçu au moins une injection

Depuis la fin du mois de décembre, la Belgique a déjà reçu un total de 5,029 millions de doses de vaccin, dont 3,135 millions venant de Pfizer-BioNTech. Au 6 mai, 36,6% des plus de 18 ans avaient reçu une première injection et 10,9% étaient totalement vaccinés. Enfin, par région, la Flandre et la Wallonie ont administré une première dose de vaccin à 37% de leur population adulte, Bruxelles en ayant partiellement vacciné 29%. La seconde dose a quant à elle été injectée à 12% des Wallons, 10% des Flamands et 9% des Bruxellois.