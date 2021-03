Coronavirus: 40 écoles sont fermées sur 2.700, que va décider la Fédération Wallonie-Bruxelles?

Ce mercredi, le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts, annonçait de nouvelles mesures face aux derniers chiffres de la pandémie en hausse. Les élèves de 5e et 6e primaires en Flandre devront porter un masque de protection à l'école, au moins jusqu'aux vacances de Pâques et la reprise de l'enseignement à l'école à temps plein pour le deuxième degré du secondaire était postposée après le congé scolaire.

Du côté francophone, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on dénombre ce jeudi quarante écoles fermées actuellement sur 2.700. Une réunion était en cours ce matin pour déterminer les mesures.

Notre journaliste Laxmi Lota, en direct dans le RTLINFO13H, nous faisait le point sur la situation à Bruxelles et en Wallonie.

"Les ministres de l'enseignement obligatoire ont été convoqués par le cabinet du Premier ministre. Participe également à cette réunion en ce moment le commissaire Coron, ainsi que les ministres présidents des communautés. Ils se réunissent car les chiffres des contaminations sont en augmentation dans les écoles. La semaine dernière en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a eu 1.300 sur 900.000 élèves, cela représente 0,1% des élèves. Les experts recommandent de repousser la mesure qui prévoit le retour à 100% dans les classes des élèves de 3ème et 4ème secondaire. Cette mesure est normalement prévue pour le 26 mars. Pour l'instant, les experts préconisent également le port du masque obligatoire pour les 5èmes et 6èmes primaires. Une autre question qui serait sur la table est la fermeture pure et simple des écoles avant les vacances de Pâques... A ce sujet l'Unicef et les pédiatres de Belgique ont été très clairs ce matin: ils se prononcent contre une telle fermeture..."