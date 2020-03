Coronavirus: 90 trains P de/vers Bruxelles supprimés, mais 97% de l'offre ferroviaire sera assurée

Nonante trains P, circulant en heure de pointe de ou vers Bruxelles seront supprimés à partir de lundi en raison de la pandémie de coronavirus, annoncent la SNCB et Infrabel dans un communiqué commun. Cette mesure permettra toutefois d'assurer 97% de l'offre normale.

Les deux sociétés disent avoir observé une forte diminution de la fréquentation des trains (30 à 35% d'occupation enregistrée en pointe le vendredi 13 mars) depuis l'annonce des mesures de distanciation sociale par le conseil national de sécurité jeudi soir.



La SNCB avait dans un premier temps annoncé la suppression de 47 trains. En comptant les aller-retours, le total s'élève à 90 trains supprimés, a précisé la compagnie ferroviaire.

Au total 468 trains P sont programmés chaque jour de semaine sur le réseau ferroviaire belge.

Les voyageurs sont invités à consulter le site internet de la SNCB, le planificateur de voyage et l'application mobile. "Toutes les lignes continueront à être desservies et la composition des trains sera renforcée si nécessaire afin de permettre de maintenir un taux de fréquentation modéré et ainsi de limiter les risques de contamination entre voyageurs", assurent la SNCB et Infrabel. "Cette adaptation est une première phase qui pourrait évoluer en fonction de l'évolution de la situation, de l'absentéisme pour maladie des membres du personnel des deux entreprises ferroviaires et du taux d'occupation des trains."