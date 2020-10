Coronavirus à Bruxelles: "Depuis 10 jours, on a vraiment perdu le contrôle"

Le nombre de contaminations au coronavirus continue d'augmenter en Belgique et particulièrement en région bruxelloise. Si la situation est difficilement comparable avec celle que nous avons vécue lors de la première vague au printemps, en raison du nombre de tests accru, elle reste préoccupante admet Inge Neven.

Invitée de Fabrice Grosfilley à 7h50 sur Bel RTL, la directrice du service d'hygiène de la région bruxelloise s'inquiète de la propagation rapide du virus dans la capitale ces derniers jours : "Je pense que depuis 10 jours on a vraiment perdu le contrôle. Le virus gagne vraiment énormément de vitesse et on voit le nombre d'infections comme partout ailleurs en Belgique augmenter à une très grande vitesse".

Il faut avoir des mesures beaucoup plus larges

La région bruxelloise a pourtant pris des mesures ces dernières semaines. Difficile d'en voir les effets pour le moment : "Normalement, on doit attendre 14 jours. Mais on devrait quand même déjà commencer à voir quelques effets maintenant. Les mesures de la semaine passée, on ne peut pas encore les voir. On doit encore attendre jusqu'à lundi, mardi. Pour les autres mesures prises il y a deux semaines, les fermetures de bars à 23 heures, on devrait voir les effets et on ne les voit pas aujourd'hui, au contraire", alerte Inge Neve.

"On voit très bien que le virus circule partout dans la région. Il faut avoir des mesures beaucoup plus larges. Le plus important est que chacun doit malheureusement limiter ses contacts et garder ses distances avec chacun et chacune. Si ce n'est pas possible, évidemment de porter le masque et se laver les mains très fréquemment", insiste-t-elle.

Un comité de concertation est prévu ce vendredi et les autorités pourraient annoncer des couvre-feux localisés.