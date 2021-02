Coronavirus à Bruxelles - Le premier centre de vaccination ouvre ses portes (photos): qui peut s'y rendre?

Le premier centre de vaccination bruxellois ouvre ces portes ce matin. Nous démarrons donc une nouvelle stratégie, où les candidats à la vaccination se déplacent pour se faire vacciner contre le covid.

Dans la capitale, pour la première fois, il faut se déplacer pour se faire vacciner. Cela concerne un certain nombre de personnes, en l’occurrence des membres du personnel soignant. Jusqu'à présent, la vaccination se faisait directement en maisons de repos ou dans les hôpitaux. Ce centre est situé sur le boulevard Pachéco, dans le centre de la capitale.

Il accueillera donc dans un premier temps une catégorie bien précise de la population... le personnel soignant non hospitalier. À peu près mille personnes ont été invitées à se faire vacciner cette semaine à Bruxelles. Et 700 doses sont proposées. "Ce centre reçoit dans un premier temps, la médecine générale, pour les soignants de première ligne, qui ne sont pas dans les hôpitaux, pas dans les maisons de repos", détaille le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron.

On espère toujours pouvoir vacciner 70 % de la population d’ici cet été

Il précise que cette vaccination se passe en parallèle à la vaccination qui a lieu dans les hôpitaux pour le personnel hospitalier et dans les maisons de repos pour leur personnel et les résidents.

Dans le centre, 150 rendez-vous ont été planifiés aujourd'hui. 2.000 doses supplémentaires sont attendues ce jeudi. Et cette structure peut réaliser jusqu'à 900 vaccinations par jour.

Cinq centres à Bruxelles, un seul ouvert

Cinq centres sont opérationnels dans la capitale, mais seul celui du boulevard Pachéco est ouvert aujourd’hui. La raison est simple : il n’y a tout simplement pas assez de vaccins disponibles. Inutile du coup de faire tourner les autres à vide.

"On attend la disponibilité des vaccins pour monter en puissance, au niveau des publics cibles et ouvrir nos autres centres. Quatre autres sont déjà prêts à être ouverts et ils ouvriront dans les prochaines semaines, notamment le grand centre du Heysel", souligne le ministre bruxellois de la Santé. Au total, sur la région de Bruxelles, il y aura 10, voire 11 centres de vaccination. Alain Maron ajoute: "On espère toujours pouvoir vacciner 70 % de la population d’ici cet été".

Cette pénurie touche évidemment toutes les régions, pas seulement Bruxelles. Du coup, on réorganise le calendrier en Wallonie, sauf dans les maisons de repos.

En Wallonie, 39 centres sont prévus, avec 150 lignes de vaccination. Quand tout sera opérationnel, on pourra vacciner 24.000 personnes par jour.