Coronavirus - Appel à l'aide, et surtout aux aides, du secteur événementiel le 5 septembre à Bruxelles

(Belga) Bars, boîtes de nuit, festivals et organisateurs d'événements, ils sont nombreux à appeler au rassemblement le samedi 5 septembre, à 13h00, sur la place Poelaert, devant le Palais de Justice de Bruxelles. Las de se sentir le perpétuel oublié des mesures de déconfinement, le secteur de l'événementiel veut "descendre dans les rues pour réclamer (ses) droits".

"Nous n'avons pas d'aide réelle, ni aucune date de reprise, et aucun salaire, nous entraînant non seulement vers une faillite mais aussi vers une crise financière, une dépression, et une remise en question totale de toute notre vie", expliquent les initiateurs de la manifestation. "Le risque zéro n'existe pas, cette pression n'existe qu'en Belgique et il est temps que cela cesse...", estiment-ils. Alors que la vie reprend son cours progressivement pour, presque, tous les secteurs, ils pointent qu'il est temps de donner à l'événementiel l'opportunité de "revivre", "en appliquant les mesures sanitaires nécessaires". "Il est temps pour nous de remonter sur le navire avant qu'il ne coule", plaident-ils. Parmi les nombreux acteurs appelant au rassemblement, et au soutien via les hashtags #stillalive, #saveourevents et #soundofsilence, on retrouve notamment des festivals d'envergure comme Dour ou Les Ardentes, des salles bien connues dont le Fuse, le Mirano, le Reflektor, le Flagdel, ainsi que de nombreux bars et organisateurs d'événements. (Belga)