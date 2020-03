Coronavirus: applaudissons TOUS ENSEMBLE le personnel soignant ce soir à 20H

L’initiative a eu lieu en Espagne, en Italie, et en France hier soir. Ce mercredi, c’est au tour de la Belgique de saluer ses héros du quotidien. Rendez-vous à 20h sur les balcons, terrasses, fenêtres pour applaudir notre personnel médical.

Ce mercredi à 20h, et si on applaudissait le corps médical pour remercier nos héros du quotidien? Depuis votre fenêtre, terrasse ou balcon, soutenez-les! Une initiative spontanée du nord du pays qui grâce à vous peut s'étendre sur toute la Belgique. Partagez cette initiative sur les réseaux, applaudissez-les et ensemble, soutenons le personnel soignant!

Le mot d’ordre est donné sur les réseaux sociaux. Rendez-vous à toutes les fenêtres ce soir à 20h.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique